Bari, morta una bimba di quattro anni: esami escludono meningite

Arrivata a Bari in condizioni già critiche - La piccola è deceduta alle 10 di mattina, due ore dopo l'arrivo all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Secondo quanto spiegato all'Ansa dal dottor Gaetano Petitti, dirigente medico della direzione di presidio della struttura sanitaria, la piccola era arrivata "in condizioni critiche e già in coma. In una situazione, quindi, già molto grave e dopo un paio di ore, purtroppo, è deceduta".



La piccola aveva febbre da giorni, era inappetente e anche i parametri medici fondamentali erano irregolari. Per questo, riferiscono fonti ospedaliere, la bambina era stata intubata e trasferita a Bari, dove è poi deceduta. In via precauzionale il personale sanitario che ha trattato il caso è stato sottoposto a profilassi antibiotica.



Ulteriori analisi verranno eseguite per individuare le cause della morte.