Bari, morta bimba di due anni per infezione da Seu: avviate indagini

Una bimba di due anni di Corato (Bari) è morta nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari a causa di una infezione da Seu (Sindrome emolitico-uremica). E' il secondo caso di infezione in pochi giorni in Puglia, dopo quello della piccola francese di 18 mesi in vacanza con la famiglia, ricoverata nello stesso ospedale. Le sue condizioni sono in miglioramento. L'osservatorio epidemiologico regionale ha avviato le indagini per risalire all'origine dell'infezione.