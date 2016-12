Bari,malore in piscina: muore bimbo

Un bambino di 8 anni è morto dopo aver accusato un malore in una piscina all'interno di una masseria. E' successo a Palo del Colle, nel Barese. Il bimbo era entrato in acqua dopo pranzo per fare il bagno alla presenza della cuginetta. Non sapeva nuotare e non indossava braccioli. Per cause da accertare, ha accusato un malore e ha vomitato. Sul posto è giunto personale del 118: il piccolo è deceduto due ore dopo il ricovero all'ospedale San Paolo.