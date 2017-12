La dottoressa di Bari violentata mentre era di servizio in una guardia medica ha presentato la denuncia troppo tardi, quindi il presunto aggressore Maurizio Zecca è stato scarcerato. Lo ha deciso Tribunale del Riesame di Bari. Per lui i giudici hanno disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per stalking. La violenza risale a dicembre 2016, la denuncia arrivò nove mesi dopo. La donna non denunciò il fatto per vergogna.