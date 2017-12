Bari, incendio nel centro migranti: almeno una persona ustionata

Un incendio si è sviluppato all'interno del centro richiedenti asilo (Cara) di Bari Palese. Le fiamme avrebbero interessato il modulo 14, suddiviso in quattro settori, interamente distrutto. Per spegnere il rogo sono giunte 5 squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso a un migrante che ha riportato ustioni di primo grado. Sulle cause dell'incendio sono in corso indagini da parte della polizia.