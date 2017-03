Bari, incendio in un campo rom: nessun ferito

Un vasto incendio, che non ha provocato feriti, si è sviluppato in serata a Bari, in un campo rom che si trova alla periferia sud della città, nel quartiere Japigia. A prendere fuoco è stato materiale vario che è accatastato nel campo. E' stata anche distrutta una baracca disabitata, mentre le fiamme non avrebbero al momento intaccato le baracche abitate. Nel campo vive una ventina di famiglie, in tutto una sessantina di persone.