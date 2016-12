Bari, incendio a bordo di un traghetto Nave rientrata, i passeggeri stanno bene

Un passeggero: "A bordo molti malori" - Così racconta la sua notte sul traghetto un passeggero di Napoli: "A bordo abbiamo ricevuto massima assistenza ma poi ci hanno bloccato sulla nave e ci sono state molte donne che si sono sentite male per la paura". Una volta a terra l'uomo, che era in viaggio di lavoro, è stato identificato dalla polizia di frontiera e ha deciso di non ripartire con l'altra nave messa a disposizione.



"Quando hanno dato l'allarme - aggiunge - ci hanno fatto riunire a gruppetti di 20-25 persone vicino alle scialuppe. Ci hanno fatto indossare i giubbotti di salvataggio e ci hanno dato acqua. Quando l'allarme è rientrato ci hanno fatto accomodare e ci hanno dato cibo".



Il rientro in porto- L'imbarcazione, che trasporta passeggeri per la maggior parte albanesi, è rientrata nel porto di Bari trainata da rimorchiatori. L'incendio si è sviluppato nella sala macchina della nave, della compagnia Adria Ferries, all'una di notte, quando l'imbarcazione si trovava a sette miglia dalla costa pugliese.



L'incendio nella notte - Non appena scattato l'allarme, sono state preparate le scialuppe di salvataggio ma non è stato dato l'ordine di abbandono nave perché erano in corso le operazioni per spegnere le fiamme. A domare l'incendio è riuscito il personale di bordo, senza bisogno dell'aiuto dei mezzi di soccorso subito allertati, che hanno raggiunto la nave in piena notte. Una volta arrivati in porto, i passeggeri saranno rifocillati e resteranno a bordo per essere poi trasferiti su un'altra nave, che arriverà a Bari in mattinata e li porterà in giornata a Durazzo.



Capitaneria: "Bene i soccorsi" - "La macchina dei soccorsi ha funzionato bene, le procedure di sicurezza a bordo sono state seguite alla perfezione", fanno sapere dalla Capitaneria di porto di Bari.



Un testimone: "Dalla costa vedevo la nave al largo fumare" - "Dalla costa si vedeva la nave fumare - racconta un autotrasportatore albanese, sulla banchina del porto dall'1,30 della notte per assicurarsi che i suoi due colleghi a bordo del traghetto stiano bene -. Quando mi hanno telefonato per dirmi che era scoppiato un incendio a bordo del traghetto mi sono precipitato al porto. Mi hanno detto che avevano paura". L'uomo ha detto di aver parlato al telefono con i suoi amici più volte durante le notte. "Hanno avuto paura - ha riferito - ma adesso sono tranquilli, vogliono solo ripartire per l'Albania al più presto".



Gli uomini della Capitaneria, insieme con polizia, guardia di finanza e carabinieri, hanno supportato le operazioni di ormeggio, avvenute sulla banchina di fronte a quella del terminal crociere dove è ormeggiato da febbraio il relitto della Norman Atlantic.