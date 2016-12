Bari, i bambini urlano troppo: vicina di casa accoltella la loro mamma

11:27 - Stanca degli schiamazzi dei bambini, una donna di 28 anni ha preso un coltello, si è diretta verso l'abitazione dei piccoli e ha accoltellato la loro mamma dopo un litigio. E' successo a Corato, in provincia di Bari. La donna è stata arrestata dai carabinieri ed è accusata di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e porto abusivo di armi. La vittima, ferita a un braccio, ha riportato lesioni giudicate guaribili in due settimane.

Per entrare nell'appartamento della vicina e conoscente, la 28enne ha forzato la porta.



I carabinieri, chiamati da alcune persone residenti in zona, hanno raggiunto la giovane per strada mentre impugnava ancora il coltello e l'hanno arrestata. Su disposizione della procura si trova ora ai domiciliari.