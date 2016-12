Bari, dà fuoco a casa per ripicca

Ha dato fuoco alla casa in cui vivevano per vendicarsi della sua compagna. E' accaduto a Molfetta dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne con l'accusa di incendio doloso. La donna si era trasferita a casa dei genitori scatenando la furia dell'uomo che ha appiccato il fuoco, rendendo l'immobile inagibile. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi per gli altri inquilini del palazzo.