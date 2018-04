Bari, custodiva 80 kg di droga e armi: arrestato dai carabinieri

Oltre 80 kg di droga di vario genere e armi, tra le quali un fucile d'assalto, sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Bari che hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 53 anni. In auto, nella sua abitazione e in altri locali nella sua disponibilità a Modugno (Bari), l'uomo, ritenuto il custode di droga e armi, deteneva 70 kg di marijuana, 6 kg di cocaina purissima, 8 kg di hashish e 2 kg di eroina.