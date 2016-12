Bari, colpi di pistola contro un pregiudicato: è in gravi condizioni

Un pregiudicato barese di 47 anni è stato ferito in serata, mentre era in strada, con una serie di colpi di arma da fuoco al torace. L'uomo, con precedenti penali per droga e rapina, sarebbe stato vittima di un agguato compiuto da due persone arrivate in scooter: è attualmente in gravi condizioni al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove i medici si sono riservati la prognosi.