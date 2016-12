Bari, bimba di tre mesi morta: aperta indagine per omicidio volontario

La Procura di Bari indaga per omicidio volontario per la morte di una bambina di tre mesi, deceduta il 13 febbraio all'ospedale Giovanni XXIII. I sospetti degli inquirenti si concentrano in ambito familiare. Nel corso delle indagini sulla morte della piccola, i carabinieri avrebbero inoltre raccolto elementi su un altro caso, una violenza sessuale nei confronti di una 14enne, episodio per il quale è stato arrestato proprio il padre della bimba morta.