Bari, bimba di 7 anni scrive al sindaco Decaro: "Come si fa a fare il tuo lavoro?"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, deve guardarsi da una nuova possibile contendente per la poltrona di primo cittadino. E' Nicole, 7 anni, che ha scritto al sindaco chiedendo informazioni su quale scuola fare per poter intraprendere quel lavoro. E siccome Nicole sembra avere già le idee chiare, prima ha chiesto a Decaro di fare alcune cose per la città ("cosi non le devo fare io") e poi ha chiuso chiedendogli il voto...