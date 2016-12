Bari, bambina di sei anni veglia ilcadavere della madre per tre giorni

13 marzo 2015 Bari, bambina di sei anni veglia il

09:15 - Per circa tre giorni una bimba di 6 anni ha vegliato il cadavere della madre 36enne, morta in un appartamento del rione Libertà di Bari. Il corpo è stato trovato dai soccorritori del 118 dopo l'allarme lanciato dal padre della donna, che vive a Pescara, allarmato perché non sentiva più la figlia. Dai primi accertamenti, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali. Sul cadavere, infatti, non sarebbero presenti tracce di traumi.

La ragazza-madre, di nome Barbara, faceva lavori saltuari e, a detta dei vicini, era una donna serena e piena di voglia di vivere. La giovane, spiegano le donne del vicinato, non pensava ad altro che ad accudire la figlioletta di sei anni, che frequenta la prima elementare.



La versione del medico legale, secondo cui il decesso sarebbe attribuile a cause naturali, smentisce le dichiarazioni diffuse da una vicina che ha raccontato ai cronisti presenti sul posto di aver sentito, intorno a mezzogiorno, urlare la vittima. "Diceva in dialetto: 'Vattene, sparisci... vattene, sparisci...", ha raccontato la donna.