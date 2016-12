Bari, assalto a due portavalori: spari in tangenziale e auto incendiate

Nella zona industriale di Bari sono stati assaltati due furgoni portavalori dell'Ivr i. Numerosi i colpi d'arma da fuoco esplosi. Ad agire sembra sia stato un commando composto da una decina di persone che si è mosso con molta determinazione, quasi fosse un attacco militare . Per sfuggire alla cattura, i malfattori hanno incendiato due mezzi, mandando in tilt il traffico sulla tangenziale.

Un componente del commando pare abbia atteso sdraiato sull'asfalto l'arrivo del furgone che prestava servizio per conto della Banca d'Italia. Da altri mezzi sono scesi i complici dando fuoco ad auto, mezzi pesanti e pneumatici in 5 differenti punti di accesso in tangenziale, punti bloccati anche da mezzi messi di traverso proprio per inibire il traffico e l'accesso alle forze dell'ordine.



Con un flessibile hanno quindi aperto uno dei blindati prendendo una parte del denaro. I rapinatori sono fuggiti a bordo di tre auto, una Porsche Cayenne, un'Audi A6 e una Volkswagen. Le ricerche da parte dei carabinieri sono scattate anche con l'ausilio di un elicottero.