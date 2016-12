Bari, anziani coniugi trovati morti nel giardino di casa: i corpi a terra, non si esclude l'avvelenamento

I corpi di una coppia di coniugi 70enni sono stati trovati, distesi uno accanto all'altro, nel giardino dell'abitazione dei due a Cassano delle Murge , nel Barese . La scoperta è stata fatta da un figlio della coppia, allertato dal medico curante: prima di morire, infatti, la donna ha tentato di chiamare il medico chiedendo aiuto. Ignote, per ora, le cause del decesso, che non si esclude possano essere dovute a un avvelenamento.

Sui corpi nessun segno di violenza - Quando il medico ha ricevuto la telefonata dalla donna, ha subito chiamato il figlio dei due anziani riferendo della confusa richiesta di aiuto. Inutile la corsa verso casa: i due erano già distesi a terra senza vita e la donna aveva in mano il cellulare del marito. La procura di Bari ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. Il fatto risale a martedì 26 luglio, ma solo nelle ultime ore se ne è avuta notizia. Sui corpi dei coniugi 70enni non c'erano segni di violenza.



Attesa per gli esiti dell'autopsia - Per accertare le cause dei decessi, che non si esclude possano essere avvenuti a causa di un avvelenamento (le cui circostanze sarebbero tutte da chiarire) o di un malore che avrebbe colpito entrambi a distanza di pochi minuti, il pm Grazia Errede ha disposto l'autopsia. L'accertamento irripetibile sarà eseguito nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dal dottor Antonio De Donno e dal tossicologo Roberto Gagliano Candela.