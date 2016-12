Bari, anziana violentata durante rapina in casa: fermati altri 2 romeni

I tre avevano stordito la donna con scariche elettriche prodotte con un Taser, lasciandola tramortita sul pavimento.La donna, ricoverata in ospedale, è tuttora in forte stato di choc. Guarirà in circa 30 giorni.



E' stata la stessa 69enne a fornire elementi utili alle indagini che hanno portato agli arresti. Il resto lo hanno fatto le impronte digitali repertate in casa e le immagini riprese dalla telecamere di sicurezza della zona.



Stando a quanto ricostruito, i tre rapinatori erano entrati nell'abitazione da una finestra. Dopo le violenze erano fuggiti con alcuni oggetti personali, 100 euro ed un televisore.