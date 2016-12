Bari, agguato in strada:due feriti

Due uomini, uno dei quali con precedenti penali, sono rimasti feriti domenica sera in una agguato avvenuto a Bitonto (Bari). Secondo quanto emerso, persone non ancora identificate si sono avvicinate ai due che erano insieme in strada e hanno sparato numerosi colpi di arma da fuoco. Le vittime non sarebbero in pericolo di vita. L'episodio sarebbe legato a una "guerra" tra clan rivali in corso negli ultimi mesi a Bitonto.