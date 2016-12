11 gennaio 2015 Bari, agguato in strada: 58enne crivellato da colpi di kalashnikov La vittima è Nicola Lorusso, padre di Umberto, considerato dagli investigatori il capo dell'omonimo clan della zona Tweet google 0 Invia ad un amico

12:04 - Un 58enne, Nicola Lorusso, è stato ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco nel quartiere San Girolamo di Bari. Pregiudicato e sorvegliato speciale, l'uomo era il padre di Umberto Lorusso, 37enne considerato dagli investigatori il capo dell'omonimo clan della zona. La vittima è stata raggiunta da numerosi colpi.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in compagnia della moglie alla guida di una Ford Fiesta e si stava recando in Questura per firmare la presenza. Lorusso si sarebbe accorto di essere seguito da un'altra auto e ha fatto scendere la moglie dalla vettura. Quindi ha proseguito la marcia ma poco dopo sarebbe stato affiancato e crivellato di proiettili da un killer che avrebbe sparato con un mitra kalashnikov.



Sembra che un uomo che transitava nella zona, uditi gli spari, abbia poi visto il cadavere a terra e abbia messo davanti un cassonetto dell'immondizia per evitare che il corpo venisse travolto dalle auto di passaggio.