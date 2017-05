Bari, agguato: 29enne ferito a colpi di arma da fuoco

Un 29enne è rimasto ferito in modo non grave in un agguato avvenuto martedì sera a Bari, nel quartiere Japigia. Due persone non ancora identificate hanno sparato colpi di arma da fuoco contro Rodolfo Scardicchio, con precedenti penali. L'uomo è stato raggiunto a un polpaccio, da un solo colpo di arma da fuoco: è stato trasportato al policlinico di Bari.