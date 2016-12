Bari, aggredisce per gelosia moglie e ferisce gravemente cognata

Un uomo di 24 di Bari, di professione pizzaiolo, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravi per avere aggredito, con violenza, la moglie coetanea e la cognata di 30 anni. E' accaduto all'esterno dell'area della Fiera del Levante dove la moglie dell'uomo, in compagnia della sorella e della figlia della coppia, passeggiava. La violenza dopo un litigio scatenato per futili motivi, forse per gelosia.