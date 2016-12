Avetrana, Sabrina Misseri resta in carcere: no ai domiciliari

Sabrina Misseri resta in carcere. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto la richiesta dalla difesa della giovane contro la decisione della Corte d'assise d'Appello di non concederle gli arresti domiciliari in una comunità diocesana di Fabriano. Sabrina Misseri è stata condannata all'ergastolo in primo e secondo grado per l'omicidio della cugina Sarah Scazzi, il 26 agosto 2010 ad Avetrana (Taranto).