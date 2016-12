Assaltavano tir con tecniche paramilitari, armi e blindati: otto arresti a Bari

Operazione dei carabinieri di Bari per sgominare una banda dedita a rapine ai danni di autotrasportatori. Otto persone sono finite in manette con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate ai tir e al sequestro di persona. Gli appartenenti al gruppo attaccavano con tecnica "paramilitare", utilizzando armi, macchine modificate e blindate, inibitori di frequenze e chiodi per la fuga.