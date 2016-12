foto Afp

07:27

- Operazione della Guardia di finanza con arresti e decine di perquisizioni nel territorio di Brindisi, Bari e in Campania per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'inchiesta è della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Lecce e colpisce un'agguerrita organizzazione contrabbandiera di livello internazionale dedita agli illeciti traffici di sigarette tra il Montenegro e l'Italia. Almeno 40 persone finite in manette.