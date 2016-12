foto LaPresse

- Un giovane di 29 anni è deceduto a seguito di un malore mentre disputava una partita di calcetto a Bari. E' successo venerdì sera, poco prima delle 22. Inutili i tentativi di primo soccorso operati da alcuni dei presenti in campo e quelli di rianimazione del personale del 118, intervenuto sul posto: per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri.