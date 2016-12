Zanonato: stabilimenti Riva riapriranno lunedì

foto LaPresse Correlati I Riva chiederanno lo sblocco dei fondi 17:40 - Gli stabilimenti di Riva Acciaio, chiusi dalla proprietà dopo il sequestro preventivo di un miliardo dalla magistratura, riapriranno lunedì. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato. I 1.400 operai potranno tornare al lavoro perché, spiega il ministro, il gip di Taranto ha approvato un provvedimento volto a garantire che "i nuovi incassi della società non saranno oggetto di ulteriori sequestri". - Gli stabilimenti di, chiusi dalla proprietà dopo il sequestro preventivo di un miliardo dalla magistratura, riapriranno lunedì. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico,. I 1.400 operai potranno tornare al lavoro perché, spiega il ministro, il gip diha approvato un provvedimento volto a garantire che "i nuovi incassi della società non saranno oggetto di ulteriori sequestri".

"In questi giorni abbiamo lavorato con grande impegno e con la collaborazione di tutti per ottenere questo obiettivo", spiega il ministro. "Continueremo a monitorare e a seguire la situazione per assicurarci che la continuità produttiva sia preservata".