16:30

- L'Italia rischia che la Commissione europea apra una procedura d'infrazione nei suoi confronti per non aver obbligato l'Ilva a rispettare le norme europee sulla salvaguardia dell'ambiente. La decisione potrebbe essere presa mercoledì, ma sono già in corso contatti tra Roma e Bruxelles per evitare che scatti l'iter che porterebbe a un passo di tale gravità.