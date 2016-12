foto Sito ufficiale

- Operazione congiunta di guardia di finanza, carabinieri del Noe e corpo forestale, in diverse regioni d'Italia. Sono stati effettuati arresti e sequestri per presunti abusi nella realizzazione di 120 ettari di parchi fotovoltaici nella provincia di Brindisi. Gli indagati avrebbero percepito illecitamente contributi pubblici per diversi milioni di euro.