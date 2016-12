Bari, paziente picchia infermiere in ospedale

foto Ansa Correlati Bari, paziente uccide psichiatra a coltellate

16:45

- Un infermiere del Pronto soccorso del Policlinico di Bari è stato picchiato da un paziente riportando la lussazione della mandibola e la rottura di quattro incisivi. Subito dopo l'accettazione, il malato era stato portato in uno degli ambulatori, per poi essere trasferito in un luogo diverso in seguito all'arrivo di un caso più urgente. Ma non ha gradito il cambiamento di destinazione e ha quindi inseguito e aggredito l'infermiere.