foto Ansa

15:04

- E' scivolata dagli scogli ed è annegata. Questa la tragica fine di una bambina di dieci anni, Zaira Minnella, di Poggiardo, in provincia di Lecce. La piccola si trovava al mare con il padre su un tratto di scogliera del litorale di Otranto quando, in un momento di disattenzione, è caduta in mare ed è morta.