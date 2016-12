foto Ansa

23:15

- Un uomo, Felice Campanale, di 62 anni, con precedenti penali, è morto in un agguato a Bari, nel quartiere Poggiofranco. La famiglia Campanale è molto conosciuta in città perché gestisce una serie di parcheggi abusivi. La vittima, al momento dell'agguato, era in compagnia di una donna e di alcuni bambini. Un passante è stato colpito dai proiettili a un polpaccio mentre stava portando a spasso il suo cane.