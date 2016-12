foto LaPresse

21:54

- Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in seguito all'esplosione di alcuni fuochi d'artificio che dovevano essere sparati nella tarda serata. E' successo a Lecce, durante i festeggiamenti in onore dei santi patroni della città, Oronzo, Giusto e Fortunato. I fuochi si trovavano in un camioncino posteggiato in periferia, quando, forse a causa di uno sfregamento, sono esplosi contemporaneamente.