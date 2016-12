foto LaPresse

15:43

- Un neonato di un mese, figlio di una coppia romana in vacanza in Salento, è morto forse a causa di un rigurgito. E' accaduto nella notte a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca. Il piccolo, secondogenito della giovane coppia, dormiva nel letto matrimoniale con i genitori quando, ad un certo punto, la madre si è accorta che non respirava più. Un'ambulanza ha subito trasportato il bimbo all'ospedale dove è stata constatata la morte.