foto Ap/Lapresse

23:56

- Un incendio ha distrutto 20 ettari di bosco in località Masseria Santomarco a Casalnuovo Monterotaro, nel Foggiano, e altri 20 ettari sono a rischio. L'incendio è caratterizzato da tre fronti di fuoco di 200 metri ciascuno. Sul posto stanno operando squadre del Corpo forestale dello Stato, dei Vigili del fuoco e dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. Non ci sono insediamenti o infrastrutture a rischio nelle vicinanze.