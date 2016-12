Lecce, uccide la ex moglie e si suicida

I vicini hanno avvertito le forze dell'ordine - A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i vicini che hanno udito gli spari provenire dall'edificio nella periferia di Taurisano. Sul luogo dell'omicidio-suicidio sono giunti insieme carabinieri e poliziotti e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare i decessi. Sul posto giunti anche il magistrato di turno, Giovanni Gagliotta, e il medico legale.



Capone era stato denunciato per minacce dalla moglie - Capone era stato denunciato, dalla moglie, per minacce. Quando la donna gli aveva annunciato la separazione l'uomo aveva reagito in maniera violenta a tal punto che lei aveva sporto denuncia per minacce al Commissariato di polizia.







Cadaveri trovati in macchina - Oggi il 46enne era riuscito a convincere la Ciurlia a tornare nella casa dove i due vivevano prima della separazione (lei stava da poco dalla madre) per parlare. La donna è così arrivata nel garage-officina dell'edificio di via IV novembre. Probabilmente, dopo l'ennessima lite e l'ennesimo rifiuto della ex a tornare insieme, Capone le ha sparato e poi si è suicidato.