foto Ansa

06:42

- Sei persone sono state arrestate a Lecce da carabinieri e guardia di finanza, con l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e truffa aggravata per mettere le mani su fondi pubblici. Due le misure interdittive. Sequestrati beni mobili ed immobili per oltre 30 milioni di euro. Otto in tutto le persone indagate.