Agguato in pieno giorno a Lecce, ucciso 37enne

foto Ansa 12:05 - Un uomo di 37 anni, Gianfranco Zuccaro, è stato ucciso in pieno giorno con colpi di arma da fuoco nella piazza di San Cesario di Lecce. Al momento non si conoscono altri particolari sulla dinamica dell'agguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. - Un uomo di 37 anni, Gianfranco Zuccaro, è stato ucciso in pieno giorno con colpi di arma da fuoco nella piazza di San Cesario di Lecce. Al momento non si conoscono altri particolari sulla dinamica dell'agguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La vittima era un bodyguard e coordinava una società locale di servizi per la sicurezza. L'agguato è avvenuto dinanzi a numerosi testimoni che in quel momento si trovavano nella centrale piazza Garibaldi a San Cesario. Zuccaro è arrivato in piazza attorno alle 9, come era solito fare per fare colazione al bar. Dopo aver parcheggiato la sua vettura Bmw è entrato nel bar ma quando è uscito dal locale si è trovato di fronte il killer che con una pistola calibro 7.65 gli ha sparato contro almeno tre colpi.



L'uomo, ferito, ha tentato di fuggire riparandosi dietro un'automobile, ma è caduto ed è morto dopo avere percorso pochi metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Lecce, il procuratore aggiunto Antonio Donno e il magistrato di turno Gabriella Fazzi.