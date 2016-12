foto Ansa 18:38 - Avviata un'indagine dalla Procura di Trani sulla morte di una bambina di 3 anni avvenuta ieri ad Andria. La piccola, che era affetta da una patologia genetica rara, è deceduta dopo che le è stata somministrata una supposta per il vomito. A prescrivergliela è stata la guardia medica all'ospedale Bonomo. - Avviata un'indagine dalla Procura di Trani sulla morte di una bambina di 3 anni avvenuta ieri ad Andria. La piccola, che era affetta da una patologia genetica rara, è deceduta dopo che le è stata somministrata una supposta per il vomito. A prescrivergliela è stata la guardia medica all'ospedale Bonomo.

I genitori hanno fatta visitare la loro bambina dalla guardia medica, informata delle condizioni di salute della piccola. "La guardia medica - si legge in una nota ufficiale della direzione generale della Asl Bt - ha prescritto la continuazione della terapia antiemetica in corso". La bambina, quindi, avrebbe dovuto continuare a prendere farmaci che già assumeva. Ma la piccola, una volta assunta la medicina, si è addormentata senza più svegliarsi.



Al pronto soccorso, dove il padre e la madre l'hanno portata in serata, quando si sono accorti che la figlia non si svegliava, i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Anche la direzione generale della Asl Bt ha aperto una inchiesta interna "per approfondire quanto accaduto". Sul corpo sarà eseguita l'autopsia che dovrà accertare le cause del decesso.



A Caserta bimbo morto dopo l'asportazione delle tonsille - Era stato sottoposto a un intervento di asportazione delle tonsille ed è morto questa mattina un bambino di quattro anni, operato in una casa di cura a Casagiove (Caserta). Le condizioni del piccolo si sono aggravate all'improvviso, tanto che per il piccolo era stato deciso il trasferimento all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, dove però sarebbe arrivato già morto. La locale procura ha aperto un'inchiesta. Gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica e ordinato l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.