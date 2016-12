Catania, uomo travolto e ucciso da palma

foto LaPresse Correlati Violento nubifragio su Vico del Gargano

22:04 - Un uomo è morto travolto da una palma che si è staccata dal fusto per il forte vento. L'incidente è avvenuto nella villa comunale Fortuna sul lungomare di Acitrezza, nel Catanese. Il maltempo si è abbattatuto anche sul Gargano. Un violento temporale ha colpito la zona nella notte, provocando allagamenti e smottamenti in diverse zone del promontorio. I maggiori problemi sono stati registrati tra Foce Varano, Lido del Sole e San Menaio.

Tragedia in villa - La vittima, Claudio Anastasi, 58 anni, si trovava nella villa comunale per aiutare gli organizzatori di una piccola fiera "Artigiano all'opera", promossa dal Comune di Aci Castello e dalla Pro Loco. All'improvviso, per una violenta raffica di vento, da una palma egiziana si è staccata la punta, che ha fatto un volo di 7-8 metri, centrando l'uomo alla testa, e uccidendolo sul colpo. Gli altri presenti sono rimasti illesi. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Non è stata disposta l'autopsia.



Maltempo sul Gargano - La violenza e l'intensità della pioggia hanno causato smottamenti lungo la strada che collega Lido del Sole a Rodi Garganico e sulla statale per San Menaio. Difficoltà alla circolazione anche sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, dove si sono registrati numerosi allagamenti che hanno rallentato il transito degli automezzi.