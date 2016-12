foto Ansa

19:08

- Un uomo di 63 anni di Manfredonia, nel Foggiano, si è impiccato all'interno della scuola dove lavorava da anni come bidello. A scoprire il cadavere sono stati alcuni colleghi quando hanno aperto l'istituto. Per gli investigatori non ci sono dubbi che si tratti di un suicidio. Il 63enne non ha lasciato alcun biglietto con le ragioni del suo gesto.