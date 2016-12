foto LaPresse

- E' stata chiesta l'archiviazione delle indagini per l'ex vicedirettore generale di Bankitalia, Anna Maria Tarantola, nell'ambito dell'inchiesta sui derivati della Procura di Trani. Come si apprende da fonti giudiziarie, i pm hanno avanzato la richiesta, oltre che per l'attuale presidente della Rai, anche per altri sette ispettori di Palazzo Koch: tutti risultavano indagati con l'accusa di omesso controllo.