foto Ansa

07:27

- Blitz della Polizia contro le mafie slave operanti in Italia: gli uomini del Servizio centrale operativo e della Squadra mobile di Bari hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini georgiani e russi. Le accuse sono omicidio e associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata a commettere furti, estorsioni, riciclaggio, corruzione e uso di documenti falsi.