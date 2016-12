foto Ansa

19:16

- In una lettera al premier, Enrico Letta, il Garante dell'attuazione dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) per l'Ilva, Vitaliano Esposito, ha chiesto il commissariamento temporaneo dei vertici dell'azienda. Ma al solo fine di attuare quanto prescritto per il risanamento ambientale dell'impresa, ritenuta altamente inquinante dalla magistratura. L'Ilva oggi è una "nave senza nocchieri in gran tempesta", scrive Esposito.