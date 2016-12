foto Ansa

20:01

- Due fratelli, commercianti ambulanti, sono stati fermati dalla polizia per l'omicidio del 57enne pregiudicato Antonio Santagato, ucciso questa mattina con colpi di pistola in strada a Taranto. Uno dei due fermati avrebbe confessato, cercando di scagionare il fratello. I due sospettati, condotti in Questura, sono stati interrogati dal procuratore aggiunto, Pietro Argentino.