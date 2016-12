foto Ansa

- La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva, patron dell'Ilva, e per l'ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso. Con la sentenza ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza del riesame del 23 ottobre, che aveva detto no al rilascio. Si tratta del secondo rifiuto dall'inizio dell'anno della richiesta di revoca dei domiciliari per i proprietari del polo industriale.