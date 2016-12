foto Ansa

19:25

- "Il sequestro deciso dai magistrati di Taranto mette a rischio la continuità aziendale" dell'Ilva. Lo denuncia il Cda di Riva Fire. In prima battuta, si legge in una nota, "il provvedimento rischia di compromettere l'iter per l'approvazione del piano industriale 2013-2018, sia da Ilva che da Riva Fire". Il Cda "ha dato mandato ai propri legali di impugnare i provvedimenti di sequestro, auspicando che le Autorità competenti possano intervenire".