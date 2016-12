Foggia, entra in casa e tenta di rapire un bimbo

foto LaPresse

20:12

- Rapimento sventato a Zapponeta, in provincia di Foggia, dove un uomo presumibilmente dell'est è entrato furtivamente in una casa e ha tentato di rapire un bambino. Fortunatamente la madre ha colto in flagrante il rapitore, lo ha bloccato e gli ha strappato dalle mani il piccolo dopo una breve colluttazione. L'uomo è fuggito e ora le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca.