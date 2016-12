foto LaPresse

- Un 57enne barese, Domenico Martino, è rimasto per circa cinque ore su una canoa ribaltata, in balia delle correnti, al largo di Otranto, ed è stato salvato dall'equipaggio di una barca a vela in crociera. Nella zona erano in corso ricerche dopo che il figlio del naufrago, Vito, di 30 anni, anch'egli sulla canoa, era riuscito a raggiungere a nuoto la costa e a dare l'allarme dopo il ribaltamento dell'imbarcazione.