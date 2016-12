foto Ap/Lapresse

13:30

- Il Tribunale di Bari ha assolto "perché il fatto non sussiste" il consigliere regionale pugliese ed ex deputato Tato Greco, coordinatore pugliese de "La Puglia Prima di Tutto", per il quale la procura di Bari aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi nell'ambito di un processo sulla gestione della sanità in Puglia. Assolti con la stessa formula i coimputati Gianpaolo e Claudio Tarantini.