foto Facebook

09:50

- Commemorazione per il primo anniversario dell'attentato alla scuola Morvillo-Falcone di Brindisi in cui morì Melissa Bassi e rimasero ferite altre nove persone. Alle 7.42, nell'ora in cui esplose l'ordigno, azionato dal reo confesso Giovanni Vantaggiato, i ministri dell'Istruzione e dei Beni culturali e le altre autorità, hanno deposto un fascio di fiori bianchi davanti alla stele che ricorda la studentessa uccisa.